Akhisar Belediyesi'nden Yeni Gülruh Camii'nde Işıklandırma Çalışması

Akhisar Belediyesi, Yeni Gülruh Camii'nde ışıklandırma çalışması yaptı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Akhisar Belediyesi, şehri gündüz olduğu kadar gece de ön plana çıkarabilmek amacıyla ilçe genelinde dış cephe ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bulunan Yeni Gülruh Camii'de de yapılan son ışıklandırma çalışmaları yurttaştan beğeni topladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Dutlulu, "Akhisar'ı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yeni Gülruh Camii'mizin ışıklandırmasını tamamladık. Şehrimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza hayırlı ramazanlar dilerim. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gece'mizi şimdiden tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize, İslam alemine ve tüm yeryüzüne huzur, barış, esenlik ve hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.