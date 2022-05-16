Akhisar Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği - Haberler

AKHİSAR, MANİSA (ANKA) - Akhisar Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında Gölet Havuz'da etkinlik düzenlendi.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, Akhisar Belediyesi Bandosunun gösterisi ile başladı.

Akhisar'da engelli bireylerin hayata katılabilmelerini sağlamak amacıyla açtıkları merkezlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve engelli bireylerle bütünleştiklerini anlatan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Engelsiz bir Akhisar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Besim Dutlulu, "Engelliler Haftası dolayısıyla Akhisar Belediyemizce düzenlenen etkinliğe Kaymakamımız Sabit Kaya ve meclis üyelerimizle birlikte katıldık. Güzel havanın tadını hep birlikte eğlenerek çıkardık. Tüm engelli kardeşlerimin Engelliler Haftasını kutluyorum. Bir gün değil, her gün yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.