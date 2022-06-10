Akhisar Belediyesi'nden Çamönü Mahallesi'ne Çok Amaçlı Salon - Haberler

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Akhisar Belediyesi'nden Çamönü Mahallesi'ne Çok Amaçlı Salon

ANKA - Yerel
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Akhisar Belediyesi'nden Çamönü Mahallesi'ne Çok Amaçlı Salon

Akhisar Belediyesi kırsal mahallelerde yatırımlarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde çok amaçlı salonlar inşa eden Akhisar Belediyesi son olarak Çamönü Mahallesi’ndeki çok amaçlı salonda sona gelindi.

Akhisar Belediyesi kırsal mahallelerde yatırımlarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde çok amaçlı salonlar inşa eden Akhisar Belediyesi son olarak Çamönü Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda sona gelindi.

Hayır yeri, düğün ve birçok etkinliğin yapılabileceği çok amaçlı salonda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çamönü Mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salonda çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında hayır yeri, düğün ve diğer etkinliklerle mahalle halkımıza hizmet edecek. Çok güzel işler yapıyoruz, Türkiye'de örnek bir belediyeyiz. Bu şekilde de olmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

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