Akhisar Belediyesi Kursiyeri Minik Balerinlerden Yıl Sonu Gösterisi - Haberler

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Akhisar Belediyesi Kursiyeri Minik Balerinlerden Yıl Sonu Gösterisi

ANKA - Yerel
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Akhisar Belediyesi Kursiyeri Minik Balerinlerden Yıl Sonu Gösterisi

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde bale eğitimi alan minikler, Parkiçi Sinema Salonu’nda yıl sonu gösterisi düzenledi.

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde bale eğitimi alan minikler, Parkiçi Sinema Salonu'nda yıl sonu gösterisi düzenledi.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen bale kursuna katılan minik balerinler, sahneledikleri "Farfalle" isimli gösterilerle beğeni topladı.

Eğitmen Eldiz Yıldırımer'in öncülüğünde gösteriye hazırlanan balerinler performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gece sonunda Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, günün anısına eğitmenlere çiçek takdim ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ANKA / Yerel

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