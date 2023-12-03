Akhisar Belediyesi Engelli Bireylerin Taleplerini Karşılıyor

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi olarak 5 yılda engelli bireylerden gelen tüm talepleri karşıladıklarını açıkladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada bu özel günün engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artmasına ve farkındalık yaratmasına vesile olmasını diledi. Engelli vatandaşların özgür, adil ve eşit yaşam sürdüğü; saygı, sevgi ve karşılıklı hoşgörünün eksik edilmediği bir dünya dileğinde bulunan Başkan Dutlulu, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ve pozitif ayrımcılığa devam edeceklerini söyledi. Akhisar Belediyesi olarak 5 yılda engelli bireylere yönelik birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, akülü tekerlekli sandalyelerden, temel sağlık ekipmanlarına, sosyal etkinliklerden istihdama kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını söyledi.

YÜZÜN ÜZERİNDE BİRÇOK ENGELLİ VATANDAŞA TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

Engellilerin başlıca temel ihtiyaçlarının ulaşımı kolaylaştıracak olan tekerlekli sandalyeler ve sağlık ekipmanları olduğunu belirten Başkan Dutlulu, bu kapsamda 20 akülü tekerlekli sandalye, 90 manuel tekerlekli sandalye, 3 tekerlekli sandalye şarj istasyonu,12 görme engelli bastonu, 84 elektrikli hasta yatağı ve 134 oksijen makinesi desteği sağladıklarını belirtti.

BAKKAL KART VE GIDA DESTEKLERİ İLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Engellilerin gıda ihtiyaçlarına da yardımcı olduklarını belirten Başkan Dutlulu "Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda 1262 engelli vatandaşımıza düzenli gıda desteği sağlayarak, onların sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunduk. Gıda desteği ile birlikte, 385 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımıza bakkal kartları da dağıtarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olduk" dedi.

HASTA NAKİL ARAÇLARI HİZMETİNİZDE

Engellilere ulaşım desteği de sağladıklarını belirten Başkan Dutlulu "Engelli vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve onların sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak için büyük bir özenle çalışıyoruz. Akhisar Belediyesi olarak, 372 engelli vatandaşımıza hasta nakil ambulans desteği sağlayarak, onların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz "dedi.

"İSTİHDAM VE SOSYAL PROJELER İLE SEVİNDİRDİK"

Başkan Dutlulu ayrıca engelli bireylere istihdam da sağladıklarını belirterek, "Sadece engelli bireylerimizin istihdam edildiği 'Kafemiz' adlı mekanı şehrimize kazandırarak, onların sosyal hayata entegrasyonunu destekledik. Ayrıca, şehir içi ve şehir dışı geziler düzenleyerek, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik ettik. Özel halk oyunları ekibi ve okçuluk takımı kurarak, kültürel etkinliklere katılımlarını artırdık" dedi.

"EVLERİNE GİDEREK İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

Akhisar Belediyesi olarak, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak adına çeşitli hizmetler sunduklarını belirten Başkan Dutlulu, "89 engelli vatandaşımıza düzenli olarak evde bakım ve temizlik hizmetleri sağlıyoruz. Onların rahat ve temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, 48 engelli vatandaşımıza ev eşyası yardımı yapıyoruz. Bu yardımlar, onların evlerinde ihtiyaç duydukları eşyaları edinmelerine olanak tanıyor. Temel eşyalarla donatılmış bir yaşam alanı, günlük işlerini kolaylaştırarak daha konforlu bir hayat sürmelerine yardımcı oluyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha işlevsel ve onlara uygun hale getirmek adına 126 evde tadilat çalışması gerçekleştirdik. Bu tadilatlar, onların evlerini daha erişilebilir ve kullanışlı kılma amacıyla yapıldı. Engelliler için uygun yaşam koşullarının sağlanması, bizim için son derece önemli" dedi.