Akhisar Belediyesi, 400 Dönümlük Arazisinde Buğday Hasadına Başladı - Haberler

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Akhisar Belediyesi, 400 Dönümlük Arazisinde Buğday Hasadına Başladı

ANKA - Yerel
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Akhisar Belediyesi, 400 Dönümlük Arazisinde Buğday Hasadına Başladı

Akhisar Belediyesi, 400 dönüm arazisine ektiği buğdayla hem arazilerini değerlendirmeye hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hasadı yapılan buğdaylardan elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını ve belediyeye ek gelir elde edeceklerini belirtti.

Akhisar Belediyesi, 400 dönüm arazisine ektiği buğdayla hem arazilerini değerlendirmeye hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hasadı yapılan buğdaylardan elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını ve belediyeye ek gelir elde edeceklerini belirtti.

Akhisar Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla boş ve atıl kalan belediye arazilerini tarımla değerlendirdi. Bu kapsamda ilçeye kazandırılan 400 dönüm araziden elde edilen ürünler de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Tarımın önemini bildiklerini ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Tarımla değerlendirdiğimiz belediye arazilerimizdeki buğdayların hasadını bugün itibariyle gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz ürünleri hem şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız, hem de satarak belediyemize ek gelir elde edeceğiz. Aynı zamanda boş ve atıl duran arazilerimizi ekonomiye kazandırarak ülkemizin tarımsal ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz. Bereketli olması dileğimizle" dedi.

ANKA / Yerel

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