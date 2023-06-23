Akemder Başkanı Çapacı: Yüzde 25 Kira Artış Oranını Sadece Yüzde 10'luk Bir Kesim Uyguluyor

Aksaray Emlak İnşaat Gayrimenkul Derneği (AKEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Çapacı, ev kiralarının artış oranına getiriler ve bir yıl daha uzatılacak olan yüzde 25 sınırlamasına ilişkin, "Bu yüzde 25'i, Aksaray'ımızda ve Türkiye’de yüzde 10'luk bir kesim uyguluyor. Vatandaş, 2 bin liralık bir evde oturuyor, yüzde 25 artırmak istiyor. Ev sahipleri, bunlara 'Olmaz kardeşim, bu fiyatlar benim evimin değeri değil. Oturuyorsan otur, oturmuyorsan çık' diyor. Bununla alakalı mahkemede yüzde 80-90 oranında sorunlar var" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Emlak İnşaat Gayrimenkul Derneği (AKEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Çapacı, ev kiralarının artış oranına getiriler ve bir yıl daha uzatılacak olan yüzde 25 sınırlamasına ilişkin, "Bu yüzde 25'i, Aksaray'ımızda ve Türkiye'de yüzde 10'luk bir kesim uyguluyor. Vatandaş, 2 bin liralık bir evde oturuyor, yüzde 25 artırmak istiyor. Ev sahipleri, bunlara 'Olmaz kardeşim, bu fiyatlar benim evimin değeri değil. Oturuyorsan otur, oturmuyorsan çık' diyor. Bununla alakalı mahkemede yüzde 80-90 oranında sorunlar var" dedi.

AKEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Çapacı, Aksaray'da kiralık ve satılık ev fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Çapacı, kiralık ev konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, yüksek fiyatlar nedeniyle müteahhitlere ve daire sahiplerine çağrı yaptı. Çapacı, " Aksaray, şu an kiralık alanda gerçekten daraldı. Aksaray, nüfus olarak biraz daha çoğaldı. Bununla alakalı dairelerimizin fiyatları gerçekten yüksek. Daire sahiplerine çağrıda bulunuyoruz; müteahhitler olsun, emlak camiamız olsun daire, konut bedellerini normal fiyattan versinler" diye konuştu.

"FİYATLAR MÜTHİŞ YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Bankaların artık konut kredisi vermediğini söyleyen Çapacı, "Emlak camiamızın şu anda biliyorsunuz enflasyon değerleri müthiş derecede yükselmiş durumda ve bankalar konut kredilerini artık vermiyor. Şu an gerçekten emlak camiası daralmış durumda ve müteahhit kardeşlerimiz gerçekten daire satışlarında biraz zorlandı. Fiyatlar, ham maddeden dolayı müthiş yükselmiş durumda. Yüzde 20-50 arasında zam oranı var. Bununla alakalı, daire alacak kişiler, gerçekten alırken 40 kere düşünüyor ve şu an fiyat olarak düşük meblağlarda daire alımları devam etmektedir" dedi.

Vadeli satışlarda sıkıntılar olduğunu belirten Çapacı, "Vadeli satışlarda, 1,5 milyonluk bir daire ya da 2 milyonluk daire, 1 milyon bir fark bedelle vadeli şekilde alınıyor. Tabii bunun sonucu gerçekten hüsranla bitiyor. İnsanların ellerindeki evrakların karşılığı çıkmıyor, karşılığı çıkmadığı zaman mağdur oluyor. Bunun da alınabilir bir durumu yok, ödemelerde gerçekten sıkıntı oluyor ve bunlara şu an şahidiz" değerlendirmesinde bulundu.

"DAİRE SAHİPLERİ, RAYİÇ BEDELİ NEYSE O ŞEKİLDE KİRAYA VERSİNLER"

Aksaray'da ev fiyatlarının artması ve deprem bölgesinden 20 bin kişinin gelmesiyle birlikte kiralık daire sorunu olduğunu söyleyen Çapacı, "Şu an Aksaray'da, cezaevi için gelen 100-150 memurumuz mağdur durumda, kiralık daire bulamıyorlar. Daire sahipleri, 1,5 ya da 2 milyon gibi değerde aldığı için kiraya vermiyor ya da 10 bin TL gibi fahiş bir kira bedeli istiyor. Asgari ücret 11 bin 400 TL, vatandaş 10 bin TL'yi nasıl ödeyecek, nasıl geçim sağlayacak? Bununla alakalı problemler var. Daire sahiplerinden bizim istediğimiz; şu an rayiç bedeli neyse o şekilde kiraya versinler. 10 bin liralık dairenin değeri o değil, mesela 5 bin TL olabilir. Bununla alakalı yardım çağrısında bulunuyoruz.

"GERÇEK FİYATLARI BİZ BELİRLEMEK İSTİYORUZ"

Daire satış fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kiralarda indirimin söz konusu olmadığını belirten Çapacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ev sahipleri, 'Evim boş dursun, kiraya vermeyeceğim' diyor. 'Tutarlarsa 10 bin TL' diyor. Aksaray, şu an kiralık alanda gerçekten daraldı. Yeni düğün yapacak insanlar, atananlar… Aksaray, nüfus olarak biraz daha çoğaldı. Bununla alakalı, dairelerimizin fiyatları gerçekten yüksek. Daire sahiplerine çağrıda bulunuyoruz; müteahhitler olsun, emlak camiamız olsun, daire konut bedellerini normal fiyattan versinler. Bununla alakalı biz bir havuz oluşturduk. Şu an daire, kira, arsa fiyatlarını bir havuz oluşturduk. Gerçek fiyatları biz belirlemek istiyoruz. Bununla alakalı valiliğe ve belediyeye çağrıda bulunduk. Bununla alakalı da inşallah geri dönüş olacak. Daire fiyatlarının düşüş yaşayacağından eminim. Elimizi taşın altına koyduk. Kiracıları olsun, ev alacak şahıslar olsun, bununla alakalı yardım çağrısında bulunduk, inşallah karşılığını alırız. Aksaray bizim, sonuçta burada ekmek yiyoruz."

"YÜZDE 25'İ SADECE YÜZDE 10'LUK BİR KESİM UYGULUYOR"

Hükümetin ev kirası artışlarına getirdiği yüzde 25 sınırını da değerlendiren Çapacı, "Vatandaş ve ev sahibi arasında kira ile alakalı yüzde 25 bir zam söz konusuydu. Bu yüzde 25'i, Aksaray'ımızda ve Türkiye'de yüzde 10'luk bir kesim uyguluyor. Vatandaş, 2 bin liralık bir evde oturuyor, yüzde 25 artırmak istiyor. Ev sahipleri, bunlara 'Olmaz kardeşim, bu fiyatlar benim evimin değeri değil. Oturuyorsan otur, oturmuyorsan çık' diyor. Bununla alakalı mahkemede yüzde 80-90 oranında sorunlar var. Biz bir çağrıda bulunduk; bir arabuluculuk bulunsun, araya avukat olsun. Bununla alakalı arabuluculuk söz konusu oldu, gündemde ve artık noterlerde de tapu satış yapılabilecek" dedi.