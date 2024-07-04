Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 293 Öğrenci Hekimlik Mesleğine Adım Attı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 293 öğrenci yemin ederek hekimlik mesleğine adım attı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, "Bugün en kutsal görevlerden birini üstleniyorsunuz. Sizler, hastalarınıza umut olacaksınız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni düzenlendi. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Hastalarınıza umut olacaksınız"

Tören açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, "Öncelikle, bu başarıya ulaşmanızda emeği geçen tüm öğretim üyelerimize ve sizlere destek olan ailelerinize teşekkür etmek istiyorum. Sizler, uzun ve zorlu bir yolculuğu tamamladınız ve bugün, sağlık hizmetlerinde birer kahraman olarak göreve başlamaya hazırsınız. Bugün, sadece bir diploma almakla kalmıyorsunuz; aynı zamanda insanlığın en kutsal görevlerinden birini üstleniyorsunuz. Tıp mesleği, sadece bilgi ve beceri gerektiren bir alan değil, aynı zamanda büyük bir özveri, empati ve ahlaki sorumluluk gerektirir. Sizler, hastalarınıza umut olacak, onlara şifa verecek ve en zor anlarında yanlarında olacaksınız" diye konuştu.

"Ülkenin en iyi hekimleri olmanız için çalıştık"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise, 6 yıl boyunca 320'ye yakın öğretim üyesi ile 5500 ders saatini mezunlarla birlikte geçirdikleri belirterek, "Sizleri ülkenin en iyi hekimleri olarak yetiştirebilmek amacı ile ters yüz eğitim, semptom temelli eğitim, TUS deneme sınavları gibi ülkemiz tıp eğitiminde ses getiren yeni uygulamalar ile sizlere en iyi eğitimi vermeye çalıştık. Tıp eğitiminiz boyunca sizlere tüm bilgi, beceri ve deneyimlerini aktaran birbirinden değerli öğretim üyelerimize, Fakültemize verdiği sonsuz destekten dolayı Rektörlüğümüze huzurlarınızda içten teşekkürlerimi ve sonsuz minnetimi sunuyorum" dedi.

"Çift akreditasyon belgesi ile mezun oluyorsunuz"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dünyanın en önemli uluslararası üniversite sıralama kuruluşu olan Times Higer Education tarafından yapılan 2024 yılı değerlendirmesinde ülkemizde 124 tıp fakültesi arasında 4, devlet tıp fakülteleri arasında 2. sırada yer aldığının altını çizen Dekan Gürpınar, "Yine bildiğiniz gibi Fakültemiz 13 yıldır Tıp Eğitimi Programları Akreditasyon derneği tarafından ve Üniversitemizde son üç yıldır Yüksek öğretim kalite kurulu tarafından akredite edilmiştir. Her iki akreditasyon belgesini de ülkemizde ilk alan kurumlardan birisi olarak sizleri çift akreditasyon belgesi ile mezun etmenin büyük kıvancını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 42. Dönem mezunu 293 öğrenci 6 yıl boyunca ders gördükleri hocalarının ellerinden diplomalarını alarak mesleğe adım atmanın heyecanını yaşadılar. Tören sonunda hep birlikte keplerini havaya fırlatan genç doktorlar mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. - ANTALYA