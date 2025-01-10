Akdeniz Koruma Derneği Genel Kurulu Rekor Katılımla Gerçekleşti

Akdeniz Koruma Derneği (AKD), Olağan Genel Kurul toplantısını bugüne kadar en yüksek üye katılımıyla gerçekleştirdi. Derneğin kurucu üyelerinden ve bugüne kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Zafer Kızılkaya, üyelerin güven oyuyla yeniden göreve getirildi.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya'nın sunumuyla başladı. Kızılkaya, derneğin son dönemdeki başarılı çalışmalarından öne çıkanları ve denizler için umut vaat eden gelecek planlarını üyelerle paylaştı. 2012 yılından beri AKD'nin Türkiye kıyılarında yürüttüğü koruma çalışmalarının başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden büyük takdir topladığını aktardı. Bugüne kadar birçok ödül alan Dernek, 2023 yılında Yeşil Nobel Ödülü olarak da bilinen ve dünya genelinde çevre alanında en prestijli ödül olarak kabul edilen Goldman Çevre Ödülü'nü de Zafer Kızılkaya'nın şahsı ile ülkemize kazandırdı. Kızılkaya, büyüyen ekip ve genişleyen çalışma alanlarıyla önümüzdeki dönemde de AKD'nin başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Akdeniz Koruma Derneği, Akdeniz havzasının biyoçeşitliliğini, ekosistemini ve kültürel mirasını korumak ve farkındalık oluşturmak için bilim temelli projeler geliştiriyor ve yürütüyor. Her geçen gün daha da büyüyen uzman ekibiyle çalışma alanlarını genişletiyor. Yürüttüğü izleme ve koruma çalışmalarını ilgili bakanlıkların izin ve koordinasyonunda gerçekleştiren Dernek, çalışmalarından elde ettiği sonuçları karar vericilerle paylaşıyor.

Akdeniz Koruma Vakfı

Yoğun katılımın olduğu genel kurul, dinamik ve verimli bir atmosferde geçti. 2022-2024 yıllarında görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu, dernek çalışmalarına dair raporlarını sundu. Gündem maddeleri arasında daha önce gerçekleşen olağanüstü genel kurulda kurulması oy birliği ile kabul edilen Akdeniz Koruma Vakfı'nın kuruluş aşamasına dair kararlar da Genel Kurul'da görüşüldü. Bu kararlar doğrultusunda vakfın kuruluş sürecinde yürütme ve yönetme yetkileri de oy çokluğu ile derneğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu'na devredildi. Kızılkaya, Akdeniz Koruma Vakfı'nın kurulması ile birlikte derneğin bugüne kadar özveriyle yürüttüğü çalışmaları çok daha büyük ölçeklere taşıyabileceğini ve kıyılarımızdaki ekosistemi korumak için yapılacak yeni çalışmalara imkan sağlayabileceğinin altını çizdi.

Derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği ve gelecekte de gerçekleştirmeye devam edeceği çalışmaların hem kıyılarımızda hem de uluslararası düzeyde büyük ses getireceğine dair umut verici gelişmelere de sahne olan genel kurulda, 2024-2027 yıllarında görev yapacak yeni Yönetim ve Denetim Kurulu, üyeler tarafından seçildi. Yeni dönemde, önceki üyelerin yanı sıra yeni isimler de yönetimde yer alacak olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeniden Zafer Kızılkaya üstlenecek. - MUĞLA