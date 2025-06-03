Akdeniz'de 5.8 Büyüklüğünde Deprem: 14 Yaşındaki Afranur Günlü Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün panik atak nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.

Depremde 69 vatandaşın yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA