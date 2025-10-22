Haberler

Akdeniz'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 34.46 kilometre olarak kaydedilirken, en yakın yerleşim yeri Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Baba Adası oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Akdeniz'de saat 05.45'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 34.46 kilometre olarak kaydedilirken depreme en yakın yerleşim yeri ise 18.14 kilometre ile Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Baba Adası oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
