Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Akdeniz'de saat 05.45'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 34.46 kilometre olarak kaydedilirken depreme en yakın yerleşim yeri ise 18.14 kilometre ile Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Baba Adası oldu. - ANKARA