Akdeniz Belediyesinde vezneler 19 Mayıs'ta açık olacak - Haberler

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar için, resmi tatil olan 19 Mayıs Perşembe günü, merkez binada bulunan veznelerini 10: 00-16: 00 saatleri arasında açık tutacak.

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2022 yılı birinci taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2022 Salı günü sona eriyor. Bu nedenle Akdeniz Belediyesi, yoğunluğu önlemek, vatandaşların da iş ve işlemlerini rahatlıkla tamamlayabilmelerini sağlamak amacıyla merkez binada bulunan veznelerini, resmi tatil günü olmasına rağmen yarın açık tutacak.

Bu nedenle vergilerini veya çeşitli borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs Perşembe günü 10: 00 ila 16: 00 saatleri arasında Akdeniz Belediyesi merkez binada bulunan veznelerinden işlem yapabilecek. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel