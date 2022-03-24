Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniği açılıyor

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) önderliğinde Mersin Millet Bahçesi sahil etabında ' Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniği' açılıyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanları için hayvanseverler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte proje, hizmet ve kampanyaları hayata geçirmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekmek ve sahipsiz hayvanların üremesinin önüne geçmek amacı ile Akdeniz Belediyesi ile HAYTAP önderliğinde Millet Bahçesi sahil etabında ' Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniği' açılıyor.

Hayvanseverler klinik için kolları sıvadı

Özellikle hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak adına yoğun çaba sarf eden ve önemli projelere imza atan Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, ' Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniği' için de kolları sıvadı. Gönüllü hayvanseverler ve HAYTAP yetkilileri, Millet Bahçesinde açılacak olan kısırlaştırma kliniğinin fiziki koşulları için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ameliyathaneyi kullanıma hazır hale getirmek için hazırlıklarını sürdürürken, kliniğin yerlerini ve duvarlarını da çeşitli hayvan figürleri ile süslüyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, her pazartesi, çarşamba ve Cuma günleri 09-00-12.00 saatleri arasında ücretsiz olarak sadece sokak hayvanları için hizmet verilecek olan klinikte, sahipli hayvanlara bakılamayacağı bildirildi. Açıklamaya göre, randevu usulü ile bir veteriner hekimin çalışacağı Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniğinde, kısırlaştırma ameliyatından kaynaklı muhtemel bir komplikasyondan doğan sonuçlar için de gerekli takip, hekim tarafından yapılacak. Kısa süre sonra ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayacak olan klinikte, Akdeniz ilçe sınırlarının haricinde başka yerden kısırlaştırma işlemi alınamayacak. - MERSİN