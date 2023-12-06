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Akdeniz Belediyesi Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan marketlere yönelik fiyat, etiket ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş, kasa ve raf fiyatı farklı olan bazı ürünler bulunduran market işletmecileri hakkında yasal işlem uygulandı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan marketlere yönelik fiyat, etiket ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş, kasa ve raf fiyatı farklı olan bazı ürünler bulunduran market işletmecileri hakkında yasal işlem uygulandı.

Akdeniz Belediyesi, halk sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla özellikle gıda satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe sınırlarında faaliyet gösteren marketlerde sıkı bir denetim yaptı. Vatandaşlardan, ağırlıklı olarak ürünlerin raf ile kasa fiyatlarının uyuşmadığı yönünde şikayetler alan zabıta ekipleri yaptığı denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra, raf etiketi ile kasa fiyatı uyuşmayan bazı ürünlere rastladı. Bunun üzerine tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, raf-etiket fiyatında farklılık olan iş yerlerine de yasal işlem uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlını korumak amacıyla, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan her türlü işyerine yönelik kontrol ve denetimlerine aralıksız şekilde devam edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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