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Van haberi | Edremit Akçay'da Meydan Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Yerel Haberler

Van haberi | Edremit Akçay'da Meydan Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Van haberi: Edremit Belediyesi, Akçay Mahallesi’nde yaptığı meydan düzenleme çalışmalarını ışıklandırmayla birlikte tamamladı.

Edremit Belediyesi, Akçay Mahallesi'nde yaptığı meydan düzenleme çalışmalarını ışıklandırmayla birlikte tamamladı.

Akçay kordonda yapılan meydan düzenleme ve yenileme çalışmaları İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ışıklandırmasıyla estetik bir görünüm kazandı. Yenileme çalışmaları vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Meydan, halk plajı, yürüyüş yolu renkli taşların arasındaki ve çevre ışıklandırmaları ile Akçay'ın nostaljik görünümü modern çalışmalarla birleşti. Edremit Belediyesi yetkilileri yeni projelerin de belirlenen program dahilinde hayata geçirileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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