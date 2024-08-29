Akçakoca'ya 50 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin Akçakoca ilçesine yapılacak olan 50 yataklı Devlet Hastanesi inşattı hızla devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine 50 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor.

Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve hızlı sunulabilmesi amacıyla inşaatı devam eden hastanenin son durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Selçuk Aslan hastaneye ulaşımı sağlayacak yolda yapımı süren Ketmenli Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları da inceledi.

22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane inşattı 500 günde teslim edilecek ve sadece Akçakoca ilçesine değil bölgeye de hitap edebilecek özelliklerde olacak.

Hastanenin yoğun bakım ve son teknoloji özelliklerine sahip donanımlı cihazları ile hizmet vermesi planlanıyor. - DÜZCE