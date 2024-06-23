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Akçakoca Sahillerinde Fırtına Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

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Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahillerinde Karadeniz'deki fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalgalı Karadeniz'in keyfini ise olta balıkçıları çıkarttı.

Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahillerinde Karadeniz'deki fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalgalı Karadeniz'in keyfini ise olta balıkçıları çıkarttı.

Akçakoca Kaymakamlığı, hafta sonunda Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Deniz dalgalı olup denize girmek yasaklanınca Karadeniz'in keyfini olta balıkçıları çıkarttı. Oltalarıyla kumsala inen balık meraklıları, oltalarını dalgalı denize atarak balık tutmaya çalıştı.

Oltasıyla balık tutmaya çalışan bir vatandaş, "Dalga olduğu için denize giremedik. Balığı deneyelim dedik. Maşallah güzel balık aldık, tutmaya devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Akçakoca Fırtına Düzce Balıkçılık Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

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