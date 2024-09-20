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Akçakoca Sahilleri Sonbaharda Boş Kaldı

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Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye düşmesi, fındık sezonunun sona ermesi ve okulların açılmasıyla sahiller boşaldı. Hava sıcaklıklarının 30 derecelerde olduğu bölgede denizdeki sakinlik dikkat çekti.

Akçakoca sahilleri boş kaldı

DÜZCE - Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da deniz suyu sıcaklığının 25 derecelere kadar düşmesi sonrasında sahiller boş kaldı.

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının Düzce'de 30 derecelerde seyretmesine rağmen Akçakoca'da sahiller boş kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye düşmesi, fındık sezonunun sonlarına gelinmesi ve okulların açılması etkenlerinin de etkili olması sebebi ile Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısında sahiller boşaldı. Denizde dalgaların azalması, sakinliğin geldiği Akçakoca'da sahiller havadan dron ile görüntülendi.

Akçakoca Sahilleri Sonbaharda Boş Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Yerel

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