Akçakoca Sahilleri Sonbaharda Boş Kaldı

Akçakoca sahilleri boş kaldı

DÜZCE - Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da deniz suyu sıcaklığının 25 derecelere kadar düşmesi sonrasında sahiller boş kaldı.

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının Düzce'de 30 derecelerde seyretmesine rağmen Akçakoca'da sahiller boş kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye düşmesi, fındık sezonunun sonlarına gelinmesi ve okulların açılması etkenlerinin de etkili olması sebebi ile Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısında sahiller boşaldı. Denizde dalgaların azalması, sakinliğin geldiği Akçakoca'da sahiller havadan dron ile görüntülendi.