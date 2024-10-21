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Akçakoca'da Trafik Yoğunluğuna Çözüm Toplantısı

Akçakoca'da Trafik Yoğunluğuna Çözüm Toplantısı
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Akçakoca'da yaz sezonunun ardından bazı bölgelerde yapılan trafik düzenlemeleri ve okullara giden öğrencilerin kullandığı güzergahlarla ilgili önlemler almak üzere ilçe trafik komisyonu toplandı.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca'da trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgelerde alınacak önlemler ile ilgili olarak ilçe trafik komisyonu toplandı.

Akçakoca'da yaz sezonunun ardından bazı bölgelerde trafikte düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin ardından diğer bölgelerde trafik yoğunluğu, okullara giden öğrencilerin kullandığı güzergahlar ile ilgili olarak Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında ilçe trafik komisyonu toplandı. İlgili kurum yetkililerinin de katıldığı komisyon toplantısında ilçede alınacak olan trafik kararları görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akçakoca trafik

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