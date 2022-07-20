Akçakoca'da Pazarcı da Vatandaş da Fiyatlara Tepkili: "Mecbur Kaldığımız İçin Yarımşar Kilo Alıyoruz"

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merkez pazar yerinde esnaf da vatandaş da sebze ve meyve fiyatlarına tepki gösterdi. Pazarda alışveriş yapan bir kadın, "Pahalı pahalı diyoruz ama yine de alacağımızı alıyoruz. Mecbur kaldığımız için yarımşar kilo yarımşar kilo alıyoruz" dedi. Bir esnaf da "Milletin alım gücü düşük. Şu an poşetle mazota çalışıyoruz" diye konuştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merkez pazar yerinde vatandaşlarla esnaf artan maliyet ve zamlara tepki gösterdi.

"POŞET VE MAZOTA ÇALIŞIYORUZ"

Bir esnaf, fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Geçen haftaya nazaran biraz düşük, düşük olmasına rağmen yüksek geliyor vatandaşa. Milletin alım gücü düşük, ekonomide sıkıntı var, problem yaşıyoruz. Biz şu an poşetle mazota çalışıyoruz, sıkıntımız var, haftada 12 bin TL mazot kullanıyoruz. Giderimiz arttı, fiyatlar yüksek olduğu için millet bir kilo yarım kilo alıyor artık" dedi.

Pazarda alışveriş yapan bir kadın, "İsyan etmeyeyim şimdi. Yani gözlerimden anlıyorsunuz zaten ama şöyle bir şey, pahalı pahalı diyoruz ama yine de alacağımızı alıyoruz. Mecbur kaldığımız için yarımşar kilo yarımşar kilo alıyoruz" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE KAZANMIYOR, KİM KAZANIYOR BİR BİLSEK"

Karı koca emekli olan vatandaşlar ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz emekliyiz iki kişiyiz, alıyoruz ama yetmiyor, şu anda patatesin 4 kilosu 50 lira, 2-3 liralık patates düşünün artık. Biz iki kişi olduğumuz halde böyle çocuğumuz da yok, çocuğu olanları düşünün açlar, yani ötesi yok. Görünen köyde kılavuz istemiyor. İçler acısı bir durum, hem meyve sebze yok hem çok pahalı. Üretici de zor durumda, tüketici de zor durumda, kazanan kimse yok, hiç kimse kazanmıyor. Kazanan kim belli değil, bir bilsek kazananın kim olduğunu, biz çoluk çocuğu olanları hiç düşünemiyorum, yani memleketin hali bu."

ANKA / Yerel