Üye Girişi
Haberler

Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Karadeniz sahillerinde dalgaların oluşması nedeniyle kumsallar boş kaldı.

HABER:  TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Karareniz'e açılan kapısı Akçakoca'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

Karadeniz sahillerinde dalgaların oluşması nedeniyle kumsallar boş kaldı. Cankurtaran ekipleri tarafından megafon aracılığı ile vatandaşlara denize girmemeleri konusunda sık sık uyarılar yapıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Karadeniz Akçakoca Düzce Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

 Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title