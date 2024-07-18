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Akçakoca'da Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazırlanıyor

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarını yapıyor. Karadeniz'de balıkçılar bu sezon palamut bolluğu bekliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarını yapıyor. Karadeniz'de balıkçılar bu sezon palamut bolluğu bekliyor.

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarı ile sona erecek. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'nda balıkçılar yeni sezon için hazırlıklara başladılar. Balıkçılar bir yandan teknelerini onarılırken, ağ kesme ve örme işlemi yapıyorlar. Dört gözle sezonun açılmasını bekleyen balıkçılar bu yıl palamut balığının bol olmasını beklerken "İnşallah bu sene yüzümüz güler" dediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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