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Akçakaleli kadınlar rölyef kursu ile yöresel tablolar yapıyor

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Akçakaleli kadınlar rölyef kursu ile yöresel tablolar yapıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale'ye kazandırılan gençlik merkezi gençlerin uğrak noktası olurken çocuklarını kurslara getiren anneler de merkezde verilen rölyef kursunda eğitim alarak Şanlıurfa'nın kültürünü ve dünyaca ünlü resimleri tablo haline getiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale'ye kazandırılan gençlik merkezi gençlerin uğrak noktası olurken çocuklarını kurslara getiren anneler de merkezde verilen rölyef kursunda eğitim alarak Şanlıurfa'nın kültürünü ve dünyaca ünlü resimleri tablo haline getiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geleceğin teminatı olan gençlere ve yarının mimarı kadınlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirilen kadın destek merkezleri ve gençlik merkezlerinde verilen eğitimler gençlerin geleceğini şekillendirirken kadınların yarınlara umutla bakması sağlanıyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gençlerin hizmetine sunulan Akçakale Gençlik Merkezi kadınların da eğitim için buluşma noktası oldu.

Çocuklarını gençlik merkezlerindeki çeşitli kurslara getiren anneler, merkezde verilen rölyef kursuna katılarak hem meslek ediniyor hem de sanatsal bir aktivitede bulunarak sosyalleşiyor. Rölyef kursunda usta öğreticilerden eğitim alan Akçakaleli kadınlar, bu sayede el becerilerini geliştirerek meslek öğreniyor. Kursta edindikleri bilgiler ışığında tablolar yapan kadınlar ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Akçakale Gençlik Merkezinde açılan rölyef kursunda usta öğretici olan Aysel Demirdik, rölyef kursunda Akçakaleli kadınların ve genç kızların faydalandığını belirterek "Bu kurs sayesinde hem boş zamanlarını daha verimli değerlendiriyorlar hem de sanat öğreniyorlar. Burada kağıtları kesip kabartarak bir canlılık katıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda yöresel tablolar da yapıyoruz. Urfa Kalesi ve Harranlı kadınların tabloları büyük ilgi ve talep görüyor" diye konuştu.

Kurslara katılan Fethiye Akdağ isimli vatandaş ise ilerleyen yaşına rağmen kurslara katılarak öğrenmeye çalıştığını ifade etti. Akdağ, böyle bir imkanı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Akçakale gençlik Yerel Haberler

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