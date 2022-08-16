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Akbük Koyu'nda deniz üstüne inşa edilen platformlar kaldırıldı

Akbük Koyu'nda deniz üstüne inşa edilen platformlar kaldırıldı

Yerel Haberler

Muğla'nın Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda bir işletme tarafından denizin üzerine inşa edilen 20 ahşap platform ilgili kurumlar tarafından kaldırıldı.

Muğla'nın Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda bir işletme tarafından denizin üzerine inşa edilen 20 ahşap platform ilgili kurumlar tarafından kaldırıldı.

Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesi'nde bulunan Akbük Koyu'nda haksız kazanç sağlamak amacıyla kamusal alanları kullanan işletmelere karşı denetimler sıklaştırıldı. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir plaj işletmesinin denizin üstüne çok sayıda platform koyduğu bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, deniz üstüne kurulan 20 ahşap platformu tek tek kaldırdı.

Öte yandan Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince işletme hakkında Muğla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

(Aykut Kurt/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Gökova Muğla Yerel Güncel Haberler

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