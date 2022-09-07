Akbuğa'ya önemli görev Yerel Haberler Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı. İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. Geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurulla yeni yönetimi belirlenen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı. Başkanlığını Feridun Fazıl Özsoy'un yaptığı DAGC'de İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. DAGC'de görev dağılımı şu isimlerden oluştu: Başkan Vekili: Esat Bindesen Başkan Yardımcısı: Erdal Karabacak, Yunus Okur Genel Sekreter: Güven Metin Uşun Genel Sekreter Yardımcısı: Selma Talar Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörü: Ahmet Akbuğa Genel Sayman: İrfan Tarakçıoğlu Genel Sayman Yardımcısı: Melek Allioğlu - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İhlas Haber Ajansı Erzincan Yerel Haberler

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