Seyhan Belediye Başkanı Akay, Mahalle Buluşmalarında Halkla Bir Araya Geliyor - Haberler

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Onur, Ova, Şakirpaşa ve Uçak mahallelerinde gerçekleştirdiği halk buluşmasında, geride kalan üç yıllık dönemde önceki dönemden kalan projelerin tamamlanarak işler hale getirildiğini ve hizmete sunulduğunu belirtti. Başkan Akay, "Artık yeni projelerin hayata geçirileceği bir dönemdeyiz. Yaşam kalitesini yükseltmek için halkımızın talepleri ve önerileri doğrultusunda en doğru hizmeti, en iyi şekilde, hızlıca yaşama geçiriyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" dedi.

Onur Mahallesi eski sağlık ocağının bulunduğu alandaki halk buluşması, yurttaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Akif Kemal Akay, Covid-19 pandemisi ve ardından yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret etti. Ekonomik sorunların tüm halkı zorlamaya başladığına dikkati çeken Akay, "Böyle olunca; doğumdan ölüme insana dokunan belediyelerin işi daha da zorlaştırdı. Ancak bizler sonuçta yaşam kalitesini daha da yükseltmek için göreve geldik. Şartlar ne olursa olsun, halkımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri sürdürmek için yoğun çaba harcıyoruz" diye konuştu.

HİZMETLER YURTTAŞLARIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENİYOR

Geride kalan üç yıllık sürede önceki dönemde başlayan projeleri tamamladıklarını, daha başlayan yapıların tamamlanıp işler hale getirildiğini ve halkın hizmetine sunulduğunu vurgulayan Başkan Akay, "Bu süreçte pandemi bize çok fazla zaman kaybettirdi. Ancak yarım kalan işlerimiz bitti. Bu saatten sonra artık önümüze bakma durumunda olacağız. Buraya nutuk atmak, öğüt vermek için gelmedik. Gerçekten sizlerin taleplerini öğrenmek ve bu talepler doğrultusunda yapacaklarımızı kararlaştırmak için buradayız" dedi.

İHTİYAÇLARI EN İYİ YAŞAYANLAR BİLİR

Başkan Akay, "Bize taleplerinizi iletirseniz, daha çabuk çözüme ulaşmış oluruz. Şikayet ve istek hattımız var. 4440191 numaralı telefondan veya belediyenin whatsapp hattı aracılığıyla bizlere ulaşabilir, doğrudan gelip taleplerinizi aktarabilirsiniz. Sizlerden önerilerinizi ve taleplerinizi bildirmenizi bekliyoruz" dedi.

Yurttaşlar da mahallelerinin eksiklerini, ihtiyaçlarını, belediyeden hizmet taleplerini doğrudan Başkan Akay'a aktardı.

ANKA / Yerel