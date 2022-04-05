Akaryakıt zamları yolları boşalttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıt zamları yolları boşalttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Akaryakıt zamları yolları boşalttı

Türkiye'de kişi başına en fazla aracın düştüğü illerin başında yer alan Aydın'da akaryakıt zamları ile şehrin en büyük sorunu olan trafik yoğunluğu adeta sona erdi.

AYDIN (İHA) - Türkiye'de kişi başına en fazla aracın düştüğü illerin başında yer alan Aydın'da akaryakıt zamları ile şehrin en büyük sorunu olan trafik yoğunluğu adeta sona erdi. Özellikle şehrin en büyük semt pazarının kurulduğu Salı günleri araç yoğunluğu ciddi boyutta olan Adnan Menderes Bulvarı tatil günlerini aratmayan görüntüler yaşamaya başladı.

Türkiye'de özel araç kullanımının en yoğun olduğu Aydın'da şehrin en büyük problemleri arasında yer alan trafik yoğunluğu zamlarla birlikte yerini sakinliğe bıraktı. Akaryakıtın litresi 20 TL'nin üzerine çıkınca pek çok işi zorunlu olmadıkça özel aracı ile trafiğe çıkmamaya başladı.

Mesainin başlama ve bitiş saatlerinde adeta kilitlenen bazı güzergahlar son günlerde oldukça sakin bir hal aldı.

Aydın Adnan Menderes Bulvarı'nın 05 Nisan Salı günü saat 10: 30 ile 11: 00 arasında çekilen fotoğraflarda şehirdeki trafiğin sakinliği objektiflere bu şekilde yansıdı. - AYDIN

Akaryakıt zamları yolları boşalttı

Akaryakıt zamları yolları boşalttı

Akaryakıt zamları yolları boşalttı

Akaryakıt zamları yolları boşalttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akaryakıt, Türkiye, Aydın, Salı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title