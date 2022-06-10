Akaryakıt istasyonunda kaza: Çalışan, 2 otomobil arasında böyle kaldı - Haberler

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Akaryakıt istasyonunda kaza: Çalışan, 2 otomobil arasında böyle kaldı

İhlas Haber Ajansı - Burak Can Tokyürek - Yerel
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Akaryakıt istasyonunda kaza: Çalışan, 2 otomobil arasında böyle kaldı Sakarya'da akaryakıt istasyonunda otomobile yakıt pompası takmak için eğilen çalışan, o sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla 2 aracın arasında kaldı.

Akaryakıt istasyonunda kaza: Çalışan, 2 otomobil arasında böyle kaldı

SAKARYA - Sakarya'da akaryakıt istasyonunda otomobile yakıt pompası takmak için eğilen çalışan, o sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla 2 aracın arasında kaldı. Kazada çalışan yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli çalışan, yakıt almak için duran bir otomobilin arka tampondaki dolum noktasına pompayı yerleştirmek için eğildi. O esnada, arka kısımda bulunan dolum noktasına yaklaşan E.F. idaresindeki otomobil ise S.Ö.'ye çarptı. 2 otomobil arasında kalan çalışanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yarılıyı hastaneye kaldırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Yerel

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