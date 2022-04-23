Akaryakıt istasyonunda çocuklar maskotla karşılaştı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonu 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde gelen müşterilerin çocuklarına maskotlu karşılama yaptı.

Akaryakıt istasyonu yetkilileri, 23 Nisan kutlaması amacıyla alışılagelmişin dışında bir etkinliğe imza attı. Animasyon kıyafeti giyen istasyon personeli, akaryakıt almak için gelen araçlarda bulunan çocuklara sürpriz yaptı. Çocuklara unutulmaz anlar yaşatan akaryakıt istasyonu personeli, çocuklara yönelik yaptıkları sürprizle müşterilerinden teşekkür aldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel