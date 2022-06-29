Akaryakıt Fiyatları Arttı, Depodaki Bisikletler Gün Yüzüne Çıktı

YUSUF ELİK

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle Siirt'te birçok vatandaşın bisiklet kullanamaya başladığını belirten bisikletçi Sinan Dildırım, "İnsanlar arabayla hiçbir yere gidemiyor, yakıttan dolayı. Herkes bisiklete daha çok yöneldi, bisiklet sürmek istiyor. 10 yıl, 15 yıl depoda kalmış bisikletlerin birçoğu artık tekrar gün yüzüne çıkmaya başlıyor" dedi.

Siirt'te bisiklet satan ve aynı zamanda bisiklet tamirciliği yapan Sinan Dildırım, akaryakıt fiyatlarına gelen zamların bisiklet satışlarını olumlu etkilediğini söyledi. Sinan Dildırım, "Genel olarak insanlar bisiklete daha çok yöneldi. Daha çok bisiklet kullanmak istiyor. İş yerleri olsun, alışveriş olsun, bu tür yerlere bisikletle çıkıyorlar. Yakıtın pahalanması sadece bisiklet için değil birçok şeye, gıda olsun ya da başka şey olsun, eğlence olsun, bunların hepsine etki ediyor. Mesela adam bir yıl boyunca çalışıyor, yaz tatilinde bir yerlere gitmek istiyor, yine yetmiyor. Aldığı maaşla verdiği paranın oranı birbiriyle eşleşmiyor. Yakıt bundan dolayı çok etkili oldu" diye konuştu.

"BİSİKLETLERİN BİRÇOĞU GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYA BAŞLIYOR"

Vatandaşların depoda kalmış bisikletlerini tamir ettirerek kullanmaya başladığını belirten Dildırım, şunları söyledi:

"Herkes bisiklete daha çok yöneldi, bisiklet sürmek istiyor. Çoğu insanlar, artık ailesiyle birlikte bisiklet turlarına çıkıyor. Bu bir yandan iyi oldu ama insanlar arabayla hiçbir yere gidemiyor, yakıttan dolayı. Bayağı pahalandı. Ondan dolayı 10 yıl, 15 yıl depoda kalmış bisikletlerin birçoğu artık tekrar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Tekrardan bisiklet kullanıyor insanlar. Bizim maliyetler iki katına çıktı. Geçen sene sattığımız bir ürünü şu an iki katına satıyoruz. Daha pahalıya satıyoruz bisikletleri. Tabii bu müşteriyi etkiliyor mu? Etkiliyor. Ben, bazen müşteriye fiyat verirken çekinerek fiyat veriyorum, çünkü gerçekten onlara da hak veriyorum."

ANKA / Yerel