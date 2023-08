Akar ve Büyükkılıç'tan Yahyalı ve Develi'ye Çıkarma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret edip, muhtarlarla ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Yahyalı'ya giden Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yahyalı'da muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların taleplerini dinleyen Akar ve Büyükkılıç, burada vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Akar ve Büyükkılıç, ayrıca doğa harikası Derebağ Şelalesi'ni gezerek, doğal güzellikten faydalanıp bir süre serinlerken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret edip, ilçedeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeşilköy Şelalesi'nde muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken, bizleri kucaklayan, sıcak ilgi ile karşılayan davranışlarınızdan dolayı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Sayın bakanımızla birlikte sizleri ziyaret etmekten onur duyuyoruz" diye konuştu. Seçimlerde büyük bir rağbet gösteren mahallelilere, vatandaşlara seslenen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ise mahalleli vatandaşların, dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeleri, ülkenin içinde bulunduğu durumları, sorunları, bu sorunların nasıl çözüleceğini bilmenin bir göstergesi olarak seçimlerde kararlılık gösterdiğini ifade ederek, onlara teşekkür etti. Akar, Türkiye'nin pandemi gibi deprem gibi ve süregelen terör sorunu gibi büyük sorunların üstesinden geldiğini söyleyerek, ülke olarak aşamayacak engelleri olmadığını dile getirdi. Akar, yereldeki faaliyetlerde ise Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları aracılığı ile hizmetlerin muhtarlarla görüşülerek hayata geçirildiğini sözlerine ekledi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de Başkan Büyükkılıç'ın ağabeyliğini hiç eksik etmediğini ifade ederek, "Yerel seçimlere giriyoruz. Başımızda Memduh başkanımız var. Ne güzel övgü dolu sözler kendisine nasip oluyor. Allah razı olsun, ağabeyliğini de eksik etmiyor" dedi. Yeryüzü cenneti olarak nitelediği Yahyalı'yı çok sevdiklerini dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise; "İlçelerin sultanı Yahyalı, mahallelerin sultanı ise Çavdaruşağı. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hem de milletvekilliği seçiminde Allah'a hamdolsun gururumuz oldunuz. Hepimiz omuz verdik. Tabi ilçe başkanımız, il başkanımız, Memduh başkanımız ve gururumuz sayın bakanımızla milletvekillerimizle elhamdülillah bu ilçeye güzellikler oldu. Biz birincilik kürsüsünde olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Öztürk, saymakla bitiremeyeceği güzellikler yapıldığını ifade ederek, bunun için Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Yahyalı ziyaretinin ardından Develi ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Öte yandan Akar ile birlikte Develi'de de muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, yapılan toplantıda hem muhtarlara destekleri için teşekkür etti hem de mahallelerin beklentilerini dinledi. Develi ilçesinde bulunan Elbiz Parkı'nda muhtarlara ve Develililere hitap eden Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek; "Dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız dayanışma içerisinde çalışmaları yaparken belediyeler olarak bizler de uyumlu ve sizlerin talep ettiği konuları bizlere ulaştıran bir belediye başkanı olarak da Mehmet kardeşimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca muhtarlarımızın talepleri ile ilgili de üzerimize düşeni yapma yönünde irade gösteriyoruz" şeklinde konuştu. Yapılan her çalışmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin imzası olduğunun altını çizen Büyükkılıç, "O açıdan da birliğin bereket olduğunu paylaşmak istiyorum. Sizler istiyorsunuz bizler yardımcı oluyoruz. Yerel yöneticiler olarak hepinizi bağrımıza basıyoruz. Biz çalışacağız Mevla'm da lütfedecek. Her zaman sizlere hizmet etmeyi ibadet bilen bir anlayış ile üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Allah, sizlere karşı bizi mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise muhtarlara hitap ederek, "Her zaman olduğu gibi ülkemize, milletimize hizmet etmek için elimizden gelen gayret ne ise yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta il başkanımız, diğer tarafta Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız gerçekten örnek seviyede bir iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah bu birliği, beraberliği, bereketli çalışmayı bozmaz inşallah" diye konuştu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da vatandaşların daha mutlu yaşayabilmeleri için gayretlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Bir hizmet getiriyorsak Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri, il başkanımızın destekleri ve bakanlarımızın destekleri ile bunları sunuyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Develi deyince aklına Başkan Büyükkılıç'ın geldiğini kaydederek, şunları söyledi;

"Develi denilince Memduh başkanım aklıma geliyor. Sağ olsun buraya da emeği çok fazla. Cabbar Başkanımla beraber Develi için çalışıyorlar, çok da hizmet etmişler. Sayın Bakanımın da bu konuda hassasiyeti üst seviyede, kendisine de teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç ayrıca, Develi'de Elbiz Parkı'nda dinlenen ilçe sakinleri ile selamlaşarak, muhabbetlerine ortak oldu. - KAYSERİ