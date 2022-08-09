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AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

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AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Aydın İl Kadın Kolları üyeleri tarafından hazırlanan 2 bin kişilik aşure, Efeler Sevgi Yolu'nda vatandaşlara dağıtıldı. Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, etkinlikteki amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi.

Efeler Sevgi Yolu'nda yapılan aşure hayrına Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ile il ve ilçe kadın kolları yöneticileri katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2 bin kişilik aşure hayrı kısa sürede tükendi.

Muharrem ayının paylaşma anlamına geldiğine dikkat çeken AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde; "Muharrem ayı vesilesiyle birlik ve beraberliğimiz göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Muharrem ayı aynı zamanda paylaşmaktır. Aşure verilen evlerde birlik ve beraberlik artar. Bu anlayışla AK Parti Kadın Kolları olarak hazırladığımız aşureyi vatandaşlarımızla paylaştık. Güzel bir etkinlik oldu. Partililerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Vatandaşlarda hayrımıza ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik içerisinde nice etkinlikler yapmayı umuyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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