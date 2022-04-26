HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - AK Partili Gökcan, Ölüdeniz yolunun üç yıldır bitirilmemesini eleştirdi

MUĞLA AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, beraberinde AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ile birlikte Fethiye'deki ziyaretlerinin ardından, yapımı devam eden alt yapı ve yol çalışmalarını inceleyerek, "Fethiye halkı bu şekilde yönetilmeyi kesinlikle hak etmiyor" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye'deki Oda başkanlarına yönelik "Hayırlı Olsun" ziyaretlerinin ardından Fethiye'de yapımı devam eden alt yapı ve yol çalışmalarını da yerinde gördü. Ölüdeniz'den Fethiye'ye kadar olan bu çalışmaların 3 yıldan bu yana bitmemesini eleştirdi.

AK Partili Gökcan yaptığı açıklamada, "Fethiye'nin yollarını bu halde görmek beni gerçekten çok üzdü. İlçenin birçok noktası şantiye alanına dönmüş durumda. 3 yıldır süren ve bir türlü bitmek bilmeyen Ölüdeniz yol çalışması var. Vatandaşımız isyanda. Esnafımız perişan ve isyan durumunda. Önümüzde bir bayram tatili var ve Türkiye'nin dört bir köşesinden yerli ve yabancı turistler tatil için buraya gelecekler. Yeryüzü cenneti Muğla'mızın en güzel ilçelerinden olan Fethiye ve Ölüdeniz'e gelecekler. Ama ne yazık ki bir türlü bitmek bilmeyen yol çalışmaları halen devam ediyor. Açıkçası Fethiye halkı bu şekilde yönetilmeyi kesinlikle hak etmiyor. Vatandaşlar trafikte isyankarlar. Yerel yönetimlerin en kısa sürede bu yol çalışmasını bitirip, hızlıca Fethiye ve Ölüdeniz'i turizme hazır bir şekil haline getirmeleri gerekiyor. Zaten Fethiye'de bir trafik sorunu var. Şimdi de 3 yıldır bitmek bilmeyen yol çalışmaları var. Halkımız, esnafımız ve Fethiye'li hemşerilerim bunu hak etmiyor. Yetkilileri derhal göreve davet ediyorum" dedi.