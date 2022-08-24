AK Partili gençler yaşlıları sevindirdi Yerel Haberler AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı Yücel Huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlıların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla etkinlik düzenledi. AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı Yücel Huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlıların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde, huzurevi sakinleri ile sohbet eden AK Partili gençler müzik dinletisi gerçekleştirerek birlikte eğlendi. Huzurevi sakinleri gençlere unutulmaz bir gün geçirmelerine imkan sağladıkları için teşekkür ettiler. Müzikle kulaklarının, muhabbetle gönüllerinin pasını silmeye gayret ettiklerini belirten AK Partili gençler, huzurevi sakinlerini sık sık ziyaret edeceklerini söylediler. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel gençlik Karabük Yerel Haberler

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