Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili gençler yaşlıları sevindirdi

Yerel Haberler

AK Partili gençler yaşlıları sevindirdi

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı Yücel Huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlıların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla etkinlik düzenledi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı Yücel Huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlıların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlik çerçevesinde, huzurevi sakinleri ile sohbet eden AK Partili gençler müzik dinletisi gerçekleştirerek birlikte eğlendi. Huzurevi sakinleri gençlere unutulmaz bir gün geçirmelerine imkan sağladıkları için teşekkür ettiler.

Müzikle kulaklarının, muhabbetle gönüllerinin pasını silmeye gayret ettiklerini belirten AK Partili gençler, huzurevi sakinlerini sık sık ziyaret edeceklerini söylediler. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Karabük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title