AK Partili Çankırı, kadın girişimcileri buluşturdu

AK Parti İzmir Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ceyda Bölünmez Çankırı, "Türkiye'nin 100'ü Cumhuriyetin Kadınları" programında "Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizin en önemli dinamosudur" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ceyda Bölünmez Çankırı'nın ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, İzmir Ticaret Odası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İzmir Kalkınma Ajansı, KESGEB, Halkbank iş birliğiyle İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen buluşmada kadın girişimcilere yönelik yol haritası belirlendi.

Kadınların iş ve sosyal hayattaki rolünün ekonomik olarak belirlenmesi amacıyla kamusal desteklerin ayrıntılı olarak sunumunun yapıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep, "İzmir ili ve çevre ilçelerimizle beraber 19 kişilik bir icra kurulumuz ve 400 üyemizle yeni döneme büyük hedeflerle girdik. Bu güçle İzmir'deki bütün girişimci kadınlarımızla, güçlü ve kapsayıcı bir kalkınmayı hedefliyoruz" dedi.

'Atatürk' vurgusu yaptı

Kurtuluş sonrası Türkiye'nin iktisadi bakış açısını belirleyen en önemli olayın İzmir İktisat Kongresi olduğunu hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise konuşmasında, "O gün burada ekonomik sorunları aşmak, savaştan yeni çıkan halkın kalkındırılması ve onlara yol gösterilmesi gibi konular üzerinde duruldu. İzmir, İktisat Kongresi ile iktisadi kurtuluşun, kozmopolit ekonomik yapıdan ulusal ekonomik yapıya geçişin de sembolü niteliğindedir. Milli Mücadele zamanında aziz milletimiz her türlü fedakarlıkta bulunmuş ve büyük bir cesaret göstermiştir. Bu millet Kurtuluş Savaşını kadın erkek omuz omuza kazanmış bir millettir. Düzenli ordunun yokluğunda Türk Milleti ellerinde olan her şeyi ile düşman topluluklarına karşı dayanmış ve savaşmıştır. Bu dayanışmada kadınların da rolü büyük olmuştur. Sadece zor zamanlarda değil, her zaman karar alma mekanizmalarında kadınların olması gerektiği düşüncesiyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde yapılan hukuki düzenlemeler ışığında, 5 Aralık 1934'de biz kadınlara 'Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı' tanındı. Atatürk, bu devrim niteliğindeki kararıyla bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Bundan tam 89 yıl önce biz kadınlar, en demokratik hakkımıza kavuşmuş olduk. Bugün bir kadın olarak milletvekili unvanıyla sizlerin aranızda bulunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum" dedi.

Kadınların dönüştürücü gücü

Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemeyeceğini vurgulayan Çankırı, "Tarihi referanslardan her zaman güç alan AK Parti, bu konuda da ülkemize öncü olarak örnek alınması gereken işler başarmıştır. Bugün beş milyonu aşan kadın üyemiz ile kadınları siyaset dünyasına, toplumsal hayata aktif biçimde dahil eden yegane hareket olarak tanımlamak sanıyorum ki yanlış olmayacaktır. Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizin en önemli dinamosudur" diye konuştu.

İlk ve tek kadın idare amiri

TBMM'nin ilk ve tek kadın idare amiri olduğunu vurgulayan AK Partili Çankırı, "Milletin meclisinde partimizden 50 olmak üzere 121 kadın milletvekilinin varlığı, kadınlarla birlikte omuz omuza yürüyor olmamızın tezahürüdür. Türkiye genelinde 5 bin 297 kadın belediye meclisi üyemiz, 9 kadın belediye başkanımız mevcut. Elbette ki bu rakamlar bizim için yeterli bir düzeyde değildir. Fakat geçmişe kıyasla büyük bir başarı örneğidir. Toplumun bir kanadının eksik uçtuğu bir alanda sağlıklı gelişim gösterebilmek mümkün değildir. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk ve tek kadın İdare Amiri unvanına sahip olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

Yerel yönetim vurgusu

Yerel siyasette de kadın sayısının artması gerektiğine dikkat çeken Çankırı, "Genel siyasette olduğu gibi, yerelde de kadınların sayısının artması için çaba göstermeliyiz. Kadınların yerel yönetimlerde söz sahibi olup bir kadın, bir anne perspektifiyle yapacağı hizmetler toplumun kadın hassasiyetini daha derinden hissetmesi açısından son derece önemlidir. İnanıyorum ki özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, sanayiden siyasete her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır" dedi.

AK Partili Çankırı açıklamasının devamında, "Ben her zaman şehirlerin bir kimliği olsa İzmir kadın olurdu derim. Çünkü İzmir hem güzelliğiyle hem de güçlü kadınlarıyla tam bir kadını anımsatıyor. Girişimcilik dendiğinde akla hep şehir ortamı gelir. Oysa girişimcilik, kırsal alanda yaşayan kadınlarımız için de geçerli bir sıfattır. Bu gerçekten hareketle, bugün burada aramızda temsilcileri bulunan güzide kurumlarımız son yıllarda her alanda kadının güçlendirilmesi adına başlattığı proje ve programlarla girişimciliğin kapısı sonuna kadar açmıştır. Girişimcilik eğitiminden, Makine-ekipman desteğine, kadınlarımız için geniş bir yelpazede yeni imkanlar sunulmaktadır. Hibe programlarından faydalanmaları için kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Ayrıca bugün burada bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da özellikle kadınları güçlendirmek adına hayata geçirdiği proje ve programlarını yakinen takip ediyor, tebrik ve takdirle karşılıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz il ve ilçe ziyaretlerimiz sırasında birbirinde farklı alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkin ve verimli kullanan, bulunduğu çevreye rol model olan kadınları görüyor, gelecek adına umudumuzu artıyor" ifadelerine yer verdi.

Kadınlara çağrı

Kadınlara çağrıda bulunan Ceyda Bölünmez Çankırı, "Buradan siz özel kadınlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Herkesin bir hikayesi var, sizlerde bu hikayelerin kahramanlarısınız. Sizinle birlikte aynı çatı altında bulunmaktan, şehrimize, ülkemize hizmet etmekten ötürü çok mutluyum. Her birinizle gerek bireysel gerek kurumsal olarak bir araya gelerek, hem sosyal hayatımız hem de kültürel değerlerimiz adına mühim ve değerli işlere imza attık. Kadın elinin değdiği her işin değer kazanıp bereketleneceğine canı gönülden inanıyorum. Kadınların eğitimli, bilinçli ve güçlü olduğu oranda ailelerin de güçleneceğine inanıyorum. Güçlü aileler, toplumumuzu adeta demirden bir kale gibi koruyacaktır. Kadının emeği ile Türkiye'nin istikbalinin bir olduğu inancımı bir kez daha üzerine basarak ifade etmek istiyorum" dedi. - İZMİR