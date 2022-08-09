AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" projesi ile sahada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katılımı ile AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik riyasetinde Büyükçekmece'de İstanbul milletvekilleri ile AK Parti sahaya indi. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katılımı ile AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik riyasetinde Büyükçekmece'de İstanbul milletvekilleri ile AK Parti sahaya indi. Sahada vatandaşlarla sohbet edilerek sorunlar dinlenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katılımı ile AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik riyasetinde Büyükçekmece'de İstanbul milletvekilleri ile AK Parti sahaya indi. Sahada vatandaşlarla sohbet edilerek sorunlar dinlendi. Vatandaşların desteğini gören AK Partililer "Hedef 2023 durmak yok yola devam" dedi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Büyükçekmece Hisarcık İstanbul AK Parti Yerel Haberler

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