AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki iftarını Sincan'da yaptı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçede görev yapan mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ilçe protokolü katıldı.

İftar öncesinde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Bir önceki Ramazan'da pandemi nedeniyle iftar yapamadıklarını aktaran Özhaseki, "Cumhurbaşkanı buraya geleceğimi öğrenince Sincanlı kardeşlerimize muhabbetlerimi iletin dediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum ben de. Geçtiğimiz pandemide birlikte iftar yapamadık. Camilerimiz öksüz kaldı. Çok şükür o kötü günleri atlattık. Allah'a hamd olsun ki ülkemiz huzur içinde. Etrafımızın yangın yeri gibi olduğu bir ortamda adeta ateş çemberi gibi yaşayan bir ülkenin sanki yeşil bir vahadaymış gibi olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Allah birliğimize, dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 6 bin aileye Ramazan ayında yardım yapılacağını belirten Sincan Belediye Başkanı Ercan ise, "Ramazan, oruç tutarak sadece bedenimizi değil ruhumuzu da terbiye ettiğimiz bir ay. Ramazan paylaşım ayıdır. İftar ve sahurda sofrası boş olmasın kimsenin. Hiçbirimiz aç olanı ihmal etmeyiz. Biz de belediye olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bu Ramazan'da yaklaşık 6 bin ailenin sosyal destek kartına 500 TL yükledik. Allah huzur içinde, esenlik içerisinde Ramazan'ı idrak etmemizi aynı zamanda özellikle ihtiyaç sahibini gözeterek Ramazan'ın ruhuna uygun davranmayı nasip etsin" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel