AK Parti Sözcüsü'nden Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Üzerine düşenleri yapmak için dua ettiklerini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Yaşananlar hepimizi üzdü. Hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumun kritik olması devam ediyor. Hayatın pek çok zorluğunu görmüş güçlü bir karakter. Hepimizin duası bu zorlu süreci de atlatabilmesi. Şifa bulması için dua ediyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel