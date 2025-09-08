AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de polis merkezinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'in Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetledi. Çelik sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA