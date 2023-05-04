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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş"

Yerel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Çelik AK Parti Türkiye Yerel Haberler

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