AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA