AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan son yolculuğuna yüzlerce kişinin katılımıyla uğurlandı.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan son yolculuğuna yüzlerce kişinin katılımıyla uğurlandı.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan (66) dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Merhum, bugün öğren namazına müteakip Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Acılı gününde AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan'ı yalnız bırakmayan sevenleri taziyelerini iletti. Cenaze törenine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı, Ali Şahinoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı. - BİLECİK

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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