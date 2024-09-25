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AK Parti'nin 'Türkiye Buluşmaları' Programı Muğla'da Gerçekleşti

AK Parti'nin 'Türkiye Buluşmaları' Programı Muğla'da Gerçekleşti
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Muğla'da AK Parti tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programı, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, programın amacını milletle buluşmak ve sorunları dinlemek olarak açıkladı. Ayrıca, geçmişte görev yapmış isimlerle bir araya gelerek tecrübelerin paylaşılacağını belirtti.

Muğla'da AK Parti tarafından düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programı, partinin MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program öncesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşma yapan AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca organize edilen Türkiye Buluşmaları kapsamında, bugün Muğla'da kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, MKYK üyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikteyiz. Bu vesileyle, ülkemizin farklı şehirlerinden ilimize gelen değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. AK Parti, milletimizin kurduğu ve her zaman milletimizin yanında olan bir partidir, bundan sonra da milletle beraber olmaya devam edecektir"

Başkan Akça, programın Muğla'nın her köşesine ulaşacak şekilde planlandığını belirterek, "Şehrimizin her bir noktasını ilçe ilçe, cadde cadde, sokak sokak gezeceğiz. Hemşerilerimizle buluşarak, taleplerini dinleyecek ve sorunlarına ortak olacağız. Şehit yakınlarını, gazilerimizi ziyaret edeceğiz, iş insanları ve STK temsilcileriyle şehrimizin geleceğini konuşacağız. Gençlerimizle bir araya gelip onların düşüncelerini alacağız" dedi.

Ayrıca, AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğuna vurgu yapan Akça, partinin geçmişte görev yapmış isimleri ziyaret ederek, geçmişin tecrübelerini paylaşacaklarını ifade edip, "23 yıldır milletimizin ve dünya mazlumlarının umudu olan partimiz, idealizmini ve saflığını koruyarak büyük eserler kazandırdı. Bu program, partimizin dinamizmini ve milletimizle olan güçlü bağını yeniden pekiştirmek için bir fırsattır" şeklinde konuştu.

Program kapsamında şehrin dört bir yanındaki vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti heyeti, çeşitli temaslarda bulunarak Muğlalıların taleplerini dinledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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