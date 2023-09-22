Ak Parti'nin Gaziantep hedefi 10'da 10

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin yerel seçimlerde hedeflerini anlattı

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin," Şehir Hastanesi 25 gün içerisinde hasta kabulüne başlayacak"

GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Yerel seçimlerde hedeflerinin 10'da 10 olduğunu belirterek, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin de en geç 20-25 gün içerisinde hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, beraberindeki yöneticiler ile birlikte Gaziantep İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Şehir hastanesi, deprem sürecine yönelik çalışmalar ve yerel seçim çalışmaları ile ilgili konular ele alındı.

"20- 25 gün içerisinde hasta kabulüne başlayacak"

Şehir hastanesinin tüm eksiklerinin tamamlandığını ve açılış için geri sayımın başladığını ifade eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 25 gün içerisinde hasta kabulüne başlanacağını belirterek, "Şehir hastanesi yapım itibariyle yıllara sair bir durum oldu ama çok şükür sona yaklaştık. Şehir hastanesinin başhekimi geçen hafta atandı. Şuanda idari yapılanması ve doktor atamaları gerçekleştiriliyor. Hastanenin işleyişiyle ilgili simülasyonlar, tüm çalışmalar tamamlanmış durumda Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı güne göre de planlama yapılıyor ama bizler başhekimimizle görüşmelerimizde daha öncesinde hasta kabulüne başlanacak resmi açılışı Cumhurbaşkanımızın geldiği gün yapılacak. Sağlık Bakanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde çok ısrarlı olduğumuzu belirttik. Tam olarak gün vermedi ama 20- 25 gün içerisinde hasta kabulüne başlayacak duruma gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Gaziantep'te 10'da 10"

Yerel seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını ve Gaziantep için hedeflerinin 10'da 10 olduğunu aktaran Çetin, "Yerel seçim için 7 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın, partimizin genel kurulu yapılacak o gün itibariyle zaten cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız yerel seçim startını vermiş olacak. Tüm il teşkilatlarımız eksik kalan ilçe başkanlıkları ile ilgili teşkilat yapılanmalarıyla ilgili sürecini de hızlı bir şekilde tamamlıyor. Tamamladıktan sonra partimiz yarın seçim olsa hazır olacak şekilde tüm teşkilat yapısıyla çalışmalarımızı ciddi bir şekilde devam ettiriyoruz. Hedefimiz Gaziantep'te 10'da 10 ben ilk geldiğim günden beri hep söyledim Allah'ın izniyle ittifak olarak cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu yapıda Cumhur İttifakı olarak ta el ele, omuz omuza, saha saha çalmadık kapı bırakmadan teşkilatımızla birlikte sahada çalışacağız. Çok başarılı olacağına inandığımız ilçe başkanlarımız atandı. Onlarla birlikte de hem tecrübeli hem de yeni arkadaşlarımızla, yenilenmiş teşkilatla 2002 ruhuyla biz sahada aktif şekilde olacağız. İnşallah 10'da 10 yaparak şehrimizin başarısını cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Deprem ve afet komisyonu kurduk"

Gaziantep'in deprem konusunda diğer etkilenen illere öncülük ettiğini ve depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını söyleyen Çetin, "6 Şubat depremi çok büyük yaralar bıraktı. Tüm depremzedeler olsun insanları 30 saniye içerisinde bir başka sabaha uyandı. Bende bir depremzedeyim. Bende bu deprem konusunda aynı mağduriyeti yaşayan, eşi ve oğlunu kaybetmiş bir kardeşinizim. Benim kendi adıma da Bugün Gaziantep AK Parti İl Başkanı olarak ta deprem konusundaki hassasiyetim ve bu konuyu anlayabilecek kadar da duygusal anlamda da hakim bir insanım. Tabi devletimizin, cumhurbaşkanımızın bütün kabine toplantılarında ilk konusu deprem. Gaziantep 11 deprem ilinin koordinatörlüğünü ve önderliğini üstleniyor. Tüm bakanlarımız şehrimizde birebir gelerek ve yerinde inceleyerek sorunları dinliyor. Kendi aralarındaki koordinasyonu sağlayarak ta çözüm odaklı hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Bizler burada, İl binamızda deprem ve afet komisyonu diye komisyon kurduk. Yaralar sarılıyor, şuanda çadırlarda kalan bir kişi bile yok. Hepsi konteynerlerde ve bütün konteynerlerimizin klimaları takıldı. Kış geliyor, bir yandan teslim edilecek konutlar hazırlanıyor. İmar planlarına tüm taslaklar işlendi. Zemin etütleri yapıldı ve burada yapılacak olan inşaatların tamamının önü açılmış durumda, ihaleleri yapılmış durumda. 11 il içerisinde depremden tabi ki etkilenen ama en şanslı şehir Gaziantep. Tüm deprem şehirlerine de aynı örneği teşkil ediyor ve gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızı birebir dinleyerek çözüm bulduk"

Bir il başkanı olarak vatandaşların taleplerine, sorunlarına çözüm bulan, asla oturmayı sevmeyen ve sahada aktif olarak çalışmayı seven bir İl başkanı olduğunu aktaran Çetin, "Ben mizaç ve yapı olarak çalışkan, planlı şefkatli, merhametli bir insanım. İl Başkanlığımız gece 1'lere 2'lere kadar açık. Gelen vatandaşlarımda olsa açık ama gün boyu zaten tebriklerle geçen 2 ayda hem kurum, STK ve vatandaşlarla iç içeydik. Aynı zamanda vatandaşlarımızın talepleriyle bizzat yerinde ve birebir dinleyerek çözüm bulduk. Yönetim kurulduktan sonra görev dağılımıyla bütün bizim başkan yardımcılarımızın uhdesinde bütün birimlerimiz benim kadar aktif çalışıyor. Bizler sadece cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu bu görevi, halka dokunun, şehrin bütün konularıyla ilgili mutlaka bilginiz olsun, eğilin vatandaşların talepleri konusunda hızlı çalışın der. Biz bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben ziyaretleriyle, bir taksi durağındaki taksicimin de çayını içerek, simidini bölüşerek yemeye hazır bir il başkanıyım. Aynı zamanda bir köyde gidip Mehmet amcamın da fıstık toplarken yanında beni görecekleri bir il başkanıyım. Ben il başkanlığında oturan biri değilim daha aktif, sahada daha canlı bir il başkanıyım" dedi.

"AK Parti'de birlik ve beraberlik hakim"

AK Parti'de küskünlerin barıştığını, eski ve yeni yöneticilerin birlik içerisinde çalıştığını söyleyen Çetin, "Kimse küs kalmadı. Bir şekilde kalbi kırılmış, uzaklaşmış ama bizim işimiz geldikten sonra cumhurbaşkanımız adım konusunda Murat Çetin bu işi yapacaktır iyidir ben güveniyorum dedikten sonra tüm parti teşkilatımızda da güven oluşmuştu. Çokta güzel oldu. Biz bin 500 kişiye devir teslim töreni yaptık. Bir halk günü yaptık ve şuanda 2. haftamız bitti yarın 3.sünü yapacağız milletvekillerimizle ben birlikte o gün hangi vekilimiz nöbetçi ise oturuyoruz vatandaşlarımızı dinliyoruz. Her geçen gün sayısı artan bir şekilde gelen halkımızla birebir ilgilenip dertlerini sorunlarını çözüyoruz veya çözmeye çalışıyoruz. Rabbim utandırmasın önümüzde yerel seçimlerde de inşallah AK Parti'mizi Türkiye'de yine Gaziantep olarak en iyi şekilde en yüksek derecede oy oranıyla başarıp Cumhurbaşkanımıza 10'da 10 şekilde götürmeyi nasip etsin" diye konuştu.