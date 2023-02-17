AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Muğla'da tedavi gören depremzedeler ile bir araya geldi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeler ile bir araya geldi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeler ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında tedavileri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen depremzedeler ile AK Partili Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan bir araya geldi. Tedavi altında bulunan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Milletvekili Gökcan, MSKÜ Eğitim-Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan'dan tedavileri devam eden depremzedelerin tedavi süreçlerini öğrendikten sonra depremzedeler ile bir araya geldi. Deprem bölgesinden Muğla'ya geldikten sonra doğum yapan 2 anneyi ziyaret eden Gökcan, "Melek" ve "Nehir" bebeklerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavi gören depremzedeler ise kendilerini ziyaret eden Milletvekili Gökcan'a teşekkür ettiler. - MUĞLA