AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Muğla'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltılı programda konuşan Laçin, gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirilmesi için üstlendikleri önemli rolü vurguladı.

Haluk Laçin konuşmasında, "Çok değerli Muğla'daki basın mensubu arkadaşlarımız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Bu anlamlı gün vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 212 sayılı yasa, 10 Ocak 1961 yılında kabul edildiği için bu tarih Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmakta. Gazeteciler, ülkemizin dört bir köşesinde meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumun hassasiyetlerini gözetip kamuyu doğru bilgilendirme görevini üstleniyorlar" dedi.

Gazetecilik mesleğiyle kişisel bir bağının da olduğunu ifade eden Laçin, "Ben teşkilat toplantılarında kendimi genellikle yerel yönetimden biri olarak tanıtırım. Ancak burada bir özelliğimi daha paylaşmak istiyorum; Datça'da babamdan kalma bir yerel gazetemiz var. Yaklaşık 12 yıldır gazetecilik ve basın dünyasının içindeyim. Bu nedenle gazetecilerin karşılaştığı sorunları yakından biliyorum. Aynı dili konuşuyoruz diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla önemli bir görev üstlendiklerini belirten Laçin, "Gazeteciler, barış ve güven ortamına katkı sunan, yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak görev yapan önemli bir meslek grubudur. Görsel ve yazılı medyanın yanı sıra sosyal medya ve internet gazeteciliği ile anlık haberlere ulaşım da günümüzde önemli hale geldi. Sahada yaptığımız çalışmaların eksiklerini ve gelişmeleri, basın mensuplarımızın haberleri sayesinde takip edebiliyoruz. Eğer eksik veya geç kalınan bir şey varsa hızlıca harekete geçiyoruz" dedi. - MUĞLA