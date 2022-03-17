AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.

BURSA (İHA) - AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.

Merhumenin cenazesi İshakpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ak Partili Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı. - BURSA

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Ayhan Salman, AK Parti, Bursa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title