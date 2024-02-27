AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Ankara hızlı tren projesi şantiyesini ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret ederek, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Çopuroğlu, projenin bölge için önemli bir ulaşım ağı oluşturacağını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Çopuroğlu, şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Çopuroğlu, hızlı tren projesinin bölge için önemli bir ulaşım ağı oluşturacağı ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı vurguladı.
Çopuroğlu, ziyaretin ardından yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, projenin zamanında tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. - KAYSERİ