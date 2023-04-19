AK Parti milletvekili adayı Harun Çelik, Esenyurt'ta kararsız genci böyle ikna etti

Ak Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik, esnaf ziyaretlerinde kararsız bir gençle konuştuktan sonra güven oyunu aldı. Vekil adayının gençle Kürtçe diyaloğu kameralara yansıdı.

Ak Parti seçim çalışmaları kapsamında İstanbul 1., 2. ve 3. bölge milletvekilleri adayları esnaf ve seçmenler ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda her gün bütün vekil adayları ilçeleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. AK Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik, Esenyurt'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir mağazada karşılaştığı genç ile ilginç bir diyalog yaşadı. Genç, kameraların karşısında açıkça konuşmak istemeyince vekil adayı sohbetine Kürtçe devam etti. Sohbet sırasında gencin kararsız olduğunu ve hangi partiye oy vereceğini bilmediğini konuştuklarını ifade eden vekil adayı, hemşerisi olarak AK Parti'den aday olduğumu söyleyince ve karşı taraftaki kirli ittifakın oyunlarını anlatınca destek vereceğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini söylüyorlar"

İstanbul'un birçok ilçesine gittiklerini ve esnaf ziyaretlerinde olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Çelik, "Hiçbir zaman Ak Parti'ye oy vermem diyen insanları da gördüm. Ama bu seçimde 6'lı masa emperyalist güçlerin maşası haline gelmişken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini söylüyorlar. 18 yaşına girip ilk kez oy kullanacak vatandaşlarımız var, onları görünce biz de heyecanlanıyoruz. Bir genç hemşerimiz ile konuşurken kameraları gördü ve biraz çekindi. Bana kararsız bir seçmen olduğunu söyledi. Ona 'Ben bir Kürt ve Vanlıyım' dedim. Etrafımdaki insanlar almasın diye ona başka bir düşüncesinin olup olmadığı Kürtçe sordum. Kararsız olduğunu ve ne yapacağını bilmediğini söyledi. Biz Kürtler olarak inançlı insanlarız bizim yerimiz AK Parti'dir, dedim. Ben de bir hemşerisi olarak İstanbul'dan milletvekili adayı olduğumu ifade edince şaşırdı. Hem hemşerisi olmam hem de AK Parti'den aday olduğumu söyleyince beni destekleyeceğini ifade etti" diye konuştu. - İSTANBUL

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