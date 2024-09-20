AK Parti Kütahya İl Başkanı Hafızları Ödüllendirdi

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Bursa'da yapılan hafızlık imtihanında başarılı olup hafızlık icazetlerini alan hafızları ödüllendirdi.

Ağustos ayında Bursa'da yapılan hafızlık imtihanında başarılı olup hafızlık icazetlerini alan hafızlara hediyelerini takdim eden AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir taraftan Kütahya İmam Hatip Ortaokulu'nda okula devam ederken, diğer taraftan da proje içinde Emir Sultan Kur'an Kursunda hafızlıklarını ikmal eden 22 gencimiz Bursa'da yapılan imtihanda icazetnamelerini aldılar. Bu vesile ile bu yıl Kütahya genelinde hafızlığını tamamlayan 133 genç hafız kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah sayılarını arttırsın inşallah" dedi. - KÜTAHYA