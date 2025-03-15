AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Ramazan'da İftarlık Dağıtıyor

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Ramazan ayında "İftara 5 Kala" sloganıyla yola çıkarak, iftara yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuyor.

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin ve Gençlik Kolları üyeleri, Kütahya'nın farklı noktalarında iftara dakikalar kala vatandaşlara içinde hurma, meyve suyu, kek ve su bulunan kumanyalar dağıtarak, oruçlarını açmalarına destek oldu.

Kütahya'nın Zafer Meydanı'nda gerçekleşen ilk etkinliğe, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı. İl Başkanı Erenler, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin Ramazan ayının dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirtirken, Milletvekili Bayırcı da organizasyonda emeği geçen gençlere teşekkür etti.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, etkinliğin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Amacımız, iftar saatine yetişemeyen vatandaşlarımıza küçük de olsa bir katkı sağlamak ve Ramazan'ın paylaşma ruhunu yaşatmak" dedi.

"Gazze'de Ramazan" Fotoğraf Sergisi açıldı

Öte yandan, Başkan Ceyda Çetin Erenler ve Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gazze'de Ramazan" konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, Gazze'de Ramazan ayını zor şartlar altında geçiren insanların yaşadığı atmosferi yansıtan fotoğraflar yer aldı.

AK Parti, hem iftar ikramlarıyla hem de farkındalık etkinlikleriyle Ramazan'ın manevi iklimini Kütahya'da yaşatmaya devam ediyor. - KÜTAHYA